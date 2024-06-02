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土屋鞄 ウルバーノ コンパクトコインケース 革 財布 ウォレット
商品番号 R20744154921
商品名

土屋鞄 ウルバーノ コンパクトコインケース 革 財布 ウォレット
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。土屋鞄ウルバーノコンパクトコインパースイタリア革ならではの心地良い手触りと手のひらに収まるコンパクトなボディで、札入れとカードホルダーに加え、小銭入れがあしらわれています。小銭入れは、蓋を立ち上げると自然に箱型に開き、小銭が一目瞭然、スムーズに出し入れできます。ほぼ正方形のデザインはポケットにすっきり入り、コンパクトでありながら、機能性にも優れた財布を持ちたいという人におすすめです。素材：本革カラー：ブラック財布形···二つ折り革製品ですので多少ダメージはありますが、まだまだ使えます。当方あまり使用しなくなったため、どなたかつかっていただける方にお譲りします。発送は定形外郵便です。
http://narcologia.ru/goods/moped734468.html
http://narcologia.ru/goods/traverse828626.html
http://narcologia.ru/goods/waveform98217.html ウルバーノ コンパクトコインパース – 土屋鞄製造所
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