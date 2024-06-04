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【訳あり】 未使用　プロケッズ スニーカー　PETE MARAVICH
商品番号 N95389759123
商品名

【訳あり】 未使用　プロケッズ スニーカー　PETE MARAVICH
ブランド名 プロケッズ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Pro-kedsのキャンバスローカットスニーカーです。20年程前に購入し、未使用で自宅保管してました。訳ありとしましては保管時に発生した赤茶色のシミ？のようなものが内側を中心にあることです。●サイズcmUS927cm相当●色ホワイトブラック●素材キャンバス●状態・未使用・保管時の赤茶色のシミ汚れ数カ所あり（画像）画像等にて状態確認頂き、自宅保管にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#Pro-keds#keds
http://narcologia.ru/goods/reboot361236.html
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