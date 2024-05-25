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VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
商品番号 L90035965737
商品名

VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
ブランド名 フレックスフィット
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のFLEXFITのキャップです。BondInternationalとは多分、英国を代表するタイヤ卸売業者です。調べると音楽のレーベルでも同じ社名があるのでどっちかはわからないです。FLEXFITのタグ的に90年代ですね。サイズはM-XL大人の方でしたどなたでも合うサイズ感だと思います。古いキャップとしては美品です。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。
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