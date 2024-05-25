ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
90年代のFLEXFITのキャップです。BondInternationalとは多分、英国を代表するタイヤ卸売業者です。調べると音楽のレーベルでも同じ社名があるのでどっちかはわからないです。FLEXFITのタグ的に90年代ですね。サイズはM-XL大人の方でしたどなたでも合うサイズ感だと思います。古いキャップとしては美品です。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cotton515861.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy643453.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation661024.html
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
http://narcologia.ru/goods/cotton515861.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy643453.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation661024.html
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP
VINTAGE BOND INTERNATIONAL FLEXFIT CAP