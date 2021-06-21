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【額付】南桂子「早春」【作家直筆サイン】【送料無料】
商品番号 S17800735276
商品名

【額付】南桂子「早春」【作家直筆サイン】【送料無料】
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 28,000 円
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商品詳細

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態作品全体に緩やかな波打ちがございます他、作品・額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法　銅版画限定部数　18/100制作年　1990年サイン　作家直筆サインレゾネNo.288■サイズ画寸　29.8×29cm額寸　63.2×55.6×3cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#南桂子その他作品はこちら
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