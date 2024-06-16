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【希少XL】パタゴニア　レトロX ボアジャケット　フリース　ナチュラル　ネイビー
商品番号 K11232351286
商品名

【希少XL】パタゴニア　レトロX ボアジャケット　フリース　ナチュラル　ネイビー
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも多数出品しております(^^)#いっちゃん♡スピードSHOPのメンズ一覧スピード発送で皆様に喜んでいただいております♪おかげさまで他サイト合わせまして1900件以上も『良かった』評価をいただいております(^^)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■商品詳細■patagonia【パタゴニア】のレトロX/ボアジャケットです♪■アイテム■希少サイズ　パタゴニア　レトロXボアジャケット　フリース　希少カラー　クラシック　サイズXLアウトドア　フリースジャケット　ベージュ　ホワイト　完売品#Buyee■定価■¥35,200（税込）■実寸(単位:cm)■着丈：73肩幅：ラグラン身幅：63ゆき丈：86※多少の誤差はご了承ください。メンズ・レディース問わず着て頂けます。■サイズ表記■XL■素材■ポリエステル■カラー/柄■ナチュラル　/　naturalネイビー■状態■数回しか着用しなかったので目立ったダメージ、汚れはなく美品です(^^)■ご不明な点はお気軽にご質問ください。ビックロゴ　ワンポイントロゴ　コムドットゆうたoldコムドット　木村拓哉　キムタク　usedvintage菅田将暉小松菜奈　在原みゆ紀　80s90s常田大希　あいみょん　刺繍　ワッペン　ビンテージ　ヴィンテージ
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