24時間以内発送！バレンシアガ♡キーリング【usd】

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商品詳細
百貨店にて購入文字部分が一部取れています。全体的に使用感あり。24時間以内に発送可能です(^^)#バレンシアガ#キーリングカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/ramshackle213266.html
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