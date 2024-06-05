稀有！トムブラウン　THOM BROWNE FW22ブルゾン

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素材···コットントムブラウン2022年のブルゾンです。定価は約28万でした。着用回数は5回ほどでした。とても綺麗な状態だと思います。気になる方は是非！！多少の値下げは可能ですが、大幅な値下げを要求する方はお避けください。よろしくお願い致します。