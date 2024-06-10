【圧巻のスリーピース】ネイビー　ペンチェック　細身　2B 爽やか

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ペンチェック柄、ネイビー色のスーツ、3ピースのセットアップです。＊シャツ、ネクタイは付属しません。サイズ上着肩幅 約43cm身幅 約45.5cm着丈 約70cm袖丈 約62cmベスト肩幅 約33cm身幅 約47cm裾幅 約44.5cm着丈 約51cmパンツウエスト 約38cm股上 約30cm股下 約68.5cmわたり 約24.5cm裾幅 約19cm