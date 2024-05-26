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新品未使用　P.G.8本革二つ折り財布 ブラウン　箱入り
商品番号 Y81476781735
商品名

新品未使用　P.G.8本革二つ折り財布 ブラウン　箱入り
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ですが、素人の自宅保管ですので、ご理解いただけます方に購入いただければと思います。返品、クレームはお受けできませんので、よろしくお願いいたします。
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