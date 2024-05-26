アメリカ モーテル ホテル キー No.1917 ヴィンテージ オハイオ USA

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50年代前後のホテルオリジナル直結アクリルタグ。クリアタグは劣化により現存数が圧倒的に少ない為マニア向けのタグになります^_^素材:アクリル（樹脂）【検索】→#フォブアップ即購入OK！基本お値引き交渉は行っておりませんが時期を見て値下げするかもです(^^)v100均などにあるリング金具でお手持ちの鍵やキーホルダーに取り付け可能です☆--------------【ご注意】雰囲気を楽しむ為、鍵の錆などはあえて落とさずに残してあります。若干アメリカ独特の古い物のにおいがする場合もありますが、使用していると気にならない程度になります。このにおいがリアルアメリカ！古い物にご理解ある方よろしくお願いします！--------------モーテルMotelとは、郊外の宿泊施設。自動車+ホテルMotor+Hotel=Motel日本ではあまり馴染みがありませんが別名モータインとも呼ばれるなど広大な大地を車で旅するためのアメリカ文化の象徴。重要なシーンに様々な映画にも登場します。そんな、アメリカやカナダのモーテルで実際に使われていたホテルキーを集めました。カードキーが普及し、多くのホテルで使われなくなったアナログの鍵はコレクションし始めた2005年頃は大量に廃棄されるものでしたがたくさんのゲストを迎え入れ長い時を刻んだルームナンバーと共に今では一点物の価値あるコレクターアイテムとして現地でも人気に。50年代より前のモデルは一本数万円のものも。レプリカではなく全て当時のオリジナル。一期一会の出会い是非、最高の相棒をお探し下さい^^USAvintageアメカジビンテージアンティークキーモーテルキーホルダー古着モーテルタグモーテルキーストリートMotelナンバータグライトニングアメリカン雑貨アメリカン古着アメリカンキーホルダーアンティークUSED