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NIKE スケルトン　スニーカー　ライトブルー　ナイキ　美品✨
商品番号 X91708885063
商品名

NIKE スケルトン　スニーカー　ライトブルー　ナイキ　美品✨
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ライトブルースニーカー型···ローカット(Low)1度しか履いてないのでとても綺麗です目立つ汚れもほぼありません。ほぼ新品です！
http://narcologia.ru/goods/organization571362.html
http://narcologia.ru/goods/smear200604.html
http://narcologia.ru/goods/passivity216583.html
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