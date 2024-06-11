NIKE スケルトン　スニーカー　ライトブルー　ナイキ　美品✨

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商品詳細
シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ライトブルースニーカー型···ローカット(Low)1度しか履いてないのでとても綺麗です目立つ汚れもほぼありません。ほぼ新品です！
http://narcologia.ru/goods/organization571362.html
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