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新品 ビューティビースト クローリング ブラック×ゴールドSサイズ16号指輪 爪
商品番号 Y34518439579
商品名

新品 ビューティビースト クローリング ブラック×ゴールドSサイズ16号指輪 爪
ブランド名 ビューティビースト
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品beauty:beast/ビューティビーストクローリングSサイズ16号ブラック×ゴールドBBR11-51S指輪アクセサリー爪販売価格10,000円■カラーブラック×ゴールド■サイズSサイズ約：16号本体サイズ長さ：約7.5cm高さ：約4.5cm幅：約2.3cm※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。撮影画像はMサイズです。新品未使用タグ付き。専用ケースなどはありません。
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