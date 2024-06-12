クロムハーツ　スペーサーリング　FUCK YOU 3mm 9号

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材質・シルバー幅・3mm厚さ3mm重さ・5.5gサイズ・9号数年前にクロムハーツの正規店で購入しました。使用に伴う小傷等ございます。サイズは9号になります。最近は全くつけておらず大切に保管しておりました。大事に使ってくださる方にお譲りしたいと思います。確実正規品になりますのでご安心ください。コレクションの一部ですので他にも多数クロムハーツの出品がございます。画像にある販売証明カードは複数購入している為、つけることができません。付属品は現品、純正皮袋です。質問や画像追加などありましたらお気軽にお声掛けください。