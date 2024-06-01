supreme ベロア　ボア　スタッズ

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商品詳細
supreme名古屋で購入した正規品です。SupremeStuddedVelvetHoodedWorkJacket21AWチェストと袖の切り替え部分をスタッズで補強した、ベルベット素材のフード付きワークジャケット。ライナーは３Ｍ製のシンサレート。とても暖かいので冬に大活躍のアイテムです。7.8回ぐらい着用しましたが目立つ傷や汚れなく美中古だと思います。完璧をお求めの方はご遠慮ください。カラーはブラックサイズはMですが日本のLぐらいのサイズ感です。着寸71cm身幅62cm肩幅52cm素人採寸ですので多少の誤差あります。
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