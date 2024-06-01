【UNNAMED HEADWEAR】MIDDLE LOGO / BRN

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BRN letter logo design on black background. BRN creative initials ... BRN letter logo design on black background. BRN creative initials ...

【UNNAMEDHEADWEAR】MIDDLELOGO/BRN頭の大きい方ほど似合いやすいように計算されたシルエットのMIDDLECAPです。MIDDLEという名前ですが、普通の市販キャップよりはかなり大きめな作りになっています。\u2028様々な方に似合いやすい形なので、今まで頭が大きくて被れる帽子がなかったとお悩みの方にまず最初にオススメしたいUNNAMEDのキャップです。厚手のコットンツイル生地を使用し、長く着用できる定番キャップとしてお使いいただくのにピッタリです。COLOR：BROWN\u2028FABRIC：COTTON100%新品未使用。自宅保管。タグなどは処分しました。【SIZE】\u2028①頭囲60~64cm\u2028②トップボタンからツバ付け根まで16.5cm\u2028③高さ11.5cm\u2028④つば長さ7.5cm\u2028⑤つば幅20cmコンパクトに包装しゆうパケットポストにて投函致します。ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。UNNAMEDHEADWEARアンネームドヘッドウェアミドルキャップキャップCAP帽子無地