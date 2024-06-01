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サックス
商品番号 X17992742336
商品名

サックス
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期保管のため、傷や汚れ、塗装はげがあり、ジャンク品として、ご理解ください。インテリア、美術小道具などにいかがでしょうかヤナギサワのアルトサックスになります詳しいことはわかりません。型番などもわかりません、細かい質問は答えられかねます、ご了承ください。写真に写っているモノが全てになります。写真での状態確認お願いしますケースをプチプチで梱包して発送致します・メンテナンス、修理が必要な場合はご入者様でお願い致します。・ジャンク品の為ご購入後の返品、返金はご遠慮ください。ケースサイズ815mm×325mm×20mmケース込みの重量　8.7キロ種類···サックス
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