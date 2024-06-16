サンローラン　指輪　リング

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商品詳細
YSLロゴモノグラムリングSaintLaurentサンローランレディースメンズ指輪アクセサリーデザイナーズブランド箱付属13号から14号【ブランド】SaintLaurent【商品名】YSLロゴモノグラムリング【カラー】シルバー【付属品】保存袋・タグ・カード・箱【備考】参考定価￥44000サイズが合えば男性・女性どちらの方にもお薦めです！カラー···シルバーサイズ…7（日本サイズ13号相当）多少大きめカラー···シルバー
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