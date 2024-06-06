中近東アンティーク　オリエント古美術　躍動感がありゴージャスな鳥の銅板

海外のアンティークショップで一目惚れし、かなりの値段で購入したものです。美術館に飾られていてもおかしくないレベルです。中近東のイラン付近のものではないかとのことでした。雰囲気が異彩を放っており、存在感があります。躍動感のある鳥が羽根を広げて、戦いを繰り広げているような様子です。ゴージャスで置いて置くだけで、美術館にいるような古代にタイムスリップするような感じになります。美しい木枠に入っており、高級感があります。◯サイズcmフレーム縦横42.5,奥行4.5銅板 直径26他にも出品中#Kevinの部屋メソポタミア ルーブル美術館 エジプト文明アンティークヴィンテージvintageantiquefigurines風水美術工芸古美術骨董仏具 古美術古道具仏教 仏像 ブッダ 阿弥陀如来 アートギャラリー モダニズムモダンアート アフリカンアート 現代アートアートartミッドセンチュリー キュビズム プリミティブアート アジアン雑貨 芸術 茶道具 日本民藝館 美術館北欧雑貨 アメリカントイアメリカン雑貨 昭和レトロ 大正 明治 江戸 ロマン 人形 ビスクドール フィギュリンフィギュアディズニー 古着ブロンズ像 オルネドファイユ アールヌーボー アールデコ 風水 出会い 運勢 占い お金持ち リッチ セレブ コンランショップ バルズ IDEEイデー 北欧暮らしの道具店バーズワーズ イッタラヤマギワアラビアマリメッコアレッシーシボネピエットロンハーマン アアルト イッタラバード ルネ・ラリック 柳宗理 小鹿田焼 醍醐窯京焼御室焼粟田焼備前焼美濃焼波佐見焼瀬戸焼陶あん窯丹波焼備前焼伊部焼有田焼 小鹿田焼清水焼京焼白山陶器椀茶器陶器美濃焼赤津焼 香蘭社 深川製 鍋島焼有田焼九谷焼 蕎麦猪口 やちむん 信楽焼 益子焼伊万里 古伊万里 瀬戸ノベルティアマブロ 器 ホルムストック NIKKOシノワズリ ケンジントンキャット焼物 陶器 花瓶 小物入れ フラワーベースノリタケ 村上隆 リサラーソン GUSTAVSBERGグスタフスベリScheurichファットラバ



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