テンダーロインTENDERLOINコーデュロイジャケット / XS

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テンダーロインTENDERLOINのジップアップコーデュロイジャケットになります。#★M★のTENDERLOIN出品一覧はこちらカラー：ブラックサイズ：XS実寸サイズ肩幅：約43cm身幅：約53cm着丈：約59cm袖丈：約58cm素人採寸になりますのでサイズに誤差があると思います。ご理解いただけますと幸いです。以前数回着用しました。襟元にシワが付いています（画像3枚目）。内側はかなりシワが入っています（画像7枚目）。その他、長期保管による多少の劣化等はご了承ください。画像にてご確認ください。中古品としてご理解ください。必ず画像にてご確認いただき状態ご了承の方のみご購入ください。■購入より期間が経っている為、画像確認にて神経質な方は購入をご遠慮下さい。よろしくお願いします。#TENDERLOIN#テンダーロイン#コーデュロイジャケット#★M★のTENDERLOIN出品一覧はこちら#1-1-129