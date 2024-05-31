IL BISONTE 6穴 システム手帳カバー バイブルサイズ ネイビー

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即購入大歓迎！質問等あればお気軽にコメントくださいm(__)m他にも出品してます(*^^*)#あーちゃん☆全商品#あーちゃん☆メンズ是非ご覧ください✨■ブランドイルビゾンテ■アイテム手帳ケース手帳カバー■商品説明イルビゾンテの6穴モデルの手帳カバーです。牛革でとてもやわらかい質感です。なんでも書き込める大判サイズ。ペンポケット、カード入れ、ジップポケット仕様など充実装備で、使い勝手の良いデザインです。金具はアンティークゴールドで統一されています。イルビゾンテの革製品は、天然の革を使用している為、1点1点風合いや色味に違いが生じ、経年変化もお楽しみいただけます。■状態目立つ傷汚れなく、まだまだお使いいただけます。■色ネイビー紺ゴールド金 ■サイズ 縦20cm横13cmマチ5cm■素材レザー牛革中古品であることをご理解の上ご購入よろしくお願いします。※光の加減で実際のお色味と異なる場合がございます。※まだまだたくさんお使い頂けるお品ですが、自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。※素人検品のため、見落としがある可能性も含めたお値段にしております。ご了承ください。※なるべくコンパクトに畳んで、圧縮して発送する場合もあります。折りじわ等ご了承ください。※発送は基本的にメルカリ便の匿名配送です。らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便に変更になる場合があります。