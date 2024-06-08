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green label relaxing 30mm メッシュ ベルト ブラウン
商品番号 K40726932379
商品名

green label relaxing 30mm メッシュ ベルト ブラウン
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

greenlabelrelaxingのメッシュベルト新品です。1日に数本しか編む事の出来ない、手間のかかるメッシュベルトです。通常は編みやすい様にスライスされた革を使用するところ、そのまま編み上げておりますので最厚部7.5mm強御座いますので、ボリューム抜群です。実寸で全長=105cmで、メッシュベルトですので、剣先を18cm出す、一般的な着用の場合87cmくらいの方までに対応致します(剣先を長めに出す着用がトレンドですので、87cm以下の方でもバッチリ嵌ります)。表記サイズ：Mネコポス用の箱に梱包した状態で発送致します。#質感#牛革#メッシュ#ダークブラウン#ミリタリー#ビンテージ#UNITEDARROWS#ユナイテッドアローズ素材...本革カラー...ブラウン
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