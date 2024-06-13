ナイキ エアマックス 90 バイオテック バカ履き

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商品詳細
数回履きましたが、ここしばらくは箱に入れて仕舞ったままになっていました。ソールが汚れていますが、その他目立った汚れや傷は無いと思います。シーン···ランニング/トレーニング人気モデル···NIKEエアマックス90
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