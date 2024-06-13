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モンブラン MONTBLANC 折り財布 クロコ型押し ギャランティ付　未使用品
商品番号 O58569640818
商品名

モンブラン MONTBLANC 折り財布 クロコ型押し ギャランティ付　未使用品
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。高級感溢れるMONTBLANCの折り財布です。新品未使用品、ギャランティカード付き、黒、自宅保管しておりました。どなたかに使っていただけたらうれしいです。＊箱に少し擦れがございます。参考価格　¥63800素人検品ですので見落としなどあるかもしれませんがご容赦ください。写真をよくご覧いただき、中古品にご理解ご納得いただける方のみご購入よろしくお願いします。MONTBLANCモンブラン折り財布財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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