桃太郎ジーンズ　ベルト

桃太郎ジーンズの本革ベルト、ブラックカラー、家紋タイプ、真鍮バックルになります。 サイズは33だったと記憶してますが、32だったか曖昧ですが、ベルトの端から最初の穴まで約80センチ、真ん中の穴まで85センチ、奥の穴まで90センチとなります。 使用頻度は10回程度と然程多くはないです。 不明点があればご質問ください。素材···本革カラー···ブラック



