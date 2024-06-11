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桃太郎ジーンズ　ベルト
商品番号 V39661695763
商品名

桃太郎ジーンズ　ベルト
ブランド名 モモタロウジーンズ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

桃太郎ジーンズの本革ベルト、ブラックカラー、家紋タイプ、真鍮バックルになります。　サイズは33だったと記憶してますが、32だったか曖昧ですが、ベルトの端から最初の穴まで約80センチ、真ん中の穴まで85センチ、奥の穴まで90センチとなります。　使用頻度は１０回程度と然程多くはないです。　不明点があればご質問ください。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/freshman438556.html
http://narcologia.ru/goods/stage759797.html
http://narcologia.ru/goods/rouge463110.html

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