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- 未使用 マイケルシェンカー Tシャツ6点セット
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商品詳細
未使用のMichaelSchenkerTシャツ6点のセットになります。コンサートやCDとセットで販売されていたTシャツです。保管しておりましたが、着ませんので出品します。個人保管なので未使用ですがシワのある商品もあります。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。サイズはSサイズ5点写真1枚目2枚目は未開封の状態です。写真6枚目のみLサイズ1点合計6点です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖
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