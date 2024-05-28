極希少 AKIRA アキラ Tシャツ tee 金田 鉄雄 アニメ 映画

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珍しすぎる最高にカッコいいアキラのTシャツです！全体的に良いフェード感で雰囲気のある1枚です。サイズはL表記ですが、日本でのXLサイズ程度です。このデザインはかなりレアだと思います。大切に自宅にて保管していました。昨今のAKIRAブームで凄まじく高騰しております。お探しでした方は是非ご検討下さい。【状態】コピーライトあり。古着ですので、着用感や多少の汚れはございますが、それが逆に味があって雰囲気のある良い1枚だと思います。ピンホールなどはございません。画像にてご確認ください。サイズL(平置き採寸)着丈76cm身幅58cm肩幅55cm袖丈21cm(多少の誤差はご了承ください)しっかりチェックはしているつもりですが、時には汚れ等見落としてしまう場合もあるかもしれません。見落としがありましたらご容赦ください。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。MARVELDCCOMICSマーベルX-MENらんま1/2アキラうる星やつら鉄腕アトムアニメマンガ攻殻機動隊ガンダムエヴァンゲリオンEVANGELIONヴィンテージVintage80's90'sきまぐれオレンジロードもののけ姫電影少女ディズニーVENOMJOKERDARKKNIGHTCHILD'SPLAYMIKETYSONNIKEJORDANRAPTEE映画アニメムービーTバンドT古着映画アニメムービーTTravisScottヘルレイザーミスタービーンインデペンデンスデイアバターアルマゲドンメンインブラックブルースブラザーズナイトメアビフォアクリスマスマーズアタックスターウォーズスタートレックバットマンジョーカーヴェノムエイリアンゴーストバスターズパルプフィクションmaskファイトクラブakiraマリリンマンソンredhotchilipeppersregeagainstthemachineバンドtシャツディズニーなどが好きな人にもオススメです。