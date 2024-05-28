SHU9 ルイ ヴィトン ジッピー ウォレット N64436 長財布

ルイヴィトンジッピーウォレットヴェルティカル長財布ダミエグラフィットブラックブルー黒青N64436【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【型番】N64436【製造番号】CA3199【サイズ】約W10cmxH20.5cmxD2cm※素人寸法のため若干の誤差はご了承下さい。【購入元】リサイクル店店頭（鑑定済み正規品）・当方の出品物は古物中心となりますので、古い物にご理解のある方のみご購入ください。完品をご要望の方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。・商品の説明や状態に関しましては、解る範囲で記載させて頂いております。出品物の時代や材質、傷などの状態の見解には個人差がございますので、ご購入の際は必ず画像をよくご覧いただき、個人の責任においてご入札ください。・撮影、モニター環境等により、掲載画像の色合いや質感が、実際の商品とは異なる場合がございます。・素人採寸につき、サイズに多少の誤差が生じる場合がございます。



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