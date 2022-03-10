カップスターの景品で当選し自分で使用しようと思いましたがサイズが小さい為保管してありました。大切に使用していただける方、宜しくお願いします。転売目的で購入していただきたくないので価格は少々高めです。写真が見にくいかも知れませんが写真で判断お願いします。撮影の為、取り出しましたが帽子には手を触れていません。仕事の都合で質問の返答遅れる場合があります。3Nでお願いします。



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