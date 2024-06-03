L　FCRB 23AW AUTHENTIC TEE　黒　オーセンティック

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FCRB 22AW AUTHENTICTEEF.C.RealBristolオーセンティックティー Tシャツ出品サイズはタイトル、タイトル画像、サイズカテゴリーに記載しています未使用タグ付き。レギュラーフィットのボディにロゴをあしらったブランドの定番的なプロダクト。今季はボディに軽さと吸水速乾性を備えるT/C天竺を使用し、Bristolロゴをフロントのセンターにレイアウト。MATERIAL：TECHCOTTONPLATINGSTITCHQUALITY：COTTON65%,POLYESTER35%モデル：H186cm着用サイズ：LエンブレムTバックロゴ バックエンブレム ブリストル エンブレムオーバーサイズ ビッグT ワイドT F.C.RealBristol ジャージ ブルゾンプラクティス ベンチレーションPDKTRAININGPANTSパンツ NIKEナイキ サイドライントレーニングパンツ トラックパンツ