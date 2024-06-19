本革ハンドメイドベルト コスプレ 中世 ステンレス製エッチング加工

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本革 ハンドメイドエッチング加工スチールプレート スチール ベルト数年前に海外より購入しました。購入後、数回使用しましたが、それ以降はずっとしまっていましたので、出品します。畳んで収納してたので跡が付いていますので、使用の際は吊るしておくなどしておくと良いかと思います。ハロウィンのコスプレ用にもお使いできますベルト幅4.7cm長さ150cm以下、商品サイトの説明文（日本語訳）です。アーマーレザーベルト「ウエスタン」スチールエッチングのアクセントが付いた中世のベルトこれは、オリジナルの手作りのエッチングされたステンレススチールのアクセントが付いた手作りのレザーベルトです。中世の服装の大きな部分であり、良いベルトでもあると思います。このベルトは、チェーンメイルやガンベソンでの使用に最適です。それは高品質の厚い革でできています。ベルトとスチールのアクセントは完全に手作りです。Source:https://m.armstreet.com/store/accessories/handmade-leather-belt-with-steel-etching-accents#LARP#中世#ファンタジー素材···本革