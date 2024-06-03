♥︎ valentino 長財布　ヴァレンティノ　ウォレット　バレンチノ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布購入後、二日間だけ使用し、他の財布に変えたので保管していました。傷、汚れなどありません。自宅保管のため、神経質な方のご購入はおやめください。保証書、箱、全て揃っています。おまとめ買いの方に限りお値下げ、考慮致します。その際は一言お願いします♪※フォロー頂いた方限定で※3,000円未満の商品 100円引き3,000円以上の商品 200円引き5,000円以上の商品 300円引き10,000円以上の商品500円引きお値引き致しますので是非ご利用下さい。すでにフォロー頂いている方も割引対象になります。________________________________