アルファロメオ F1　周 冠宇 2033 ドライバーズ キャップ【新品・未使用】

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アルファロメオF1チームステーク周冠宇（ジョウグアンユー）2023ドライバーズキャップ レプリカ【新品・未使用】F1史上初の中国人ドライバー 周冠宇（ジョウグアンユー）の2023年版ドライバーズキャップ レプリカです。日本GP・鈴鹿で周冠宇の応援のためにお薦めです❗️・フロントクラウンにはアルファロメオのロゴは刺繍・アルファロメオレッドのバイザー部分にはカーナンバーが黒色でプリント・バックパネルはドライバーロゴと中国国旗が刺繍にてデザイン・フリーサイズ：マジックテープ調整・素材：ポリエステル100%・男女兼用。★写真1～10が現品（撮影目的で一度のみ開封。私見で検品しましたが気になる箇所はありません）。⭐️F1関連、他も出品しています❗️ご希望の方は#F1関連byきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご購入のご検討お願いいたします。⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】大人フリーユニセックス【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズに入れて、送付いたします。）#アルファロメオ#AlfaRomeo AlfaRomeo#ジョウグアンユー ジョウグアンユー#GuanyuZhou GuanyuZhou#周冠宇周冠宇#鈴鹿鈴鹿#日本グランプリ 日本グランプリ#日本GP日本GP#F1F1#F1速報 F1速報#レーシングキャップ レーシングキャップ