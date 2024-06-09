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【オリジナル】NUMBER (N)INE WORLD TOUR
商品番号 L88711527661
商品名

【オリジナル】NUMBER (N)INE WORLD TOUR
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NUMBERNINE/ナンバーナインWORLDTOUR2005ダメージ加工ハイスト期ナンバーナイン2005年ワールドツアーのTシャツです。サイズは4(L〜XL相当)で余裕をもって着用できると思います。個人的には今の時代にナンバーナインを着るならTシャツはサイズ4がベストだと思います。サイズ4は数も少ないのでかなり貴重です。04SS〜06AWは現在、最も人気があるシーズンです。オリジナルのため古い物ですが、状態とても良いと思います。元からダメージ加工されたアイテムですのでダメージ部分が破れないように大切に保管していました。A$APRockyトラヴィス・スコットなども着用したことで2000年代のナンバーナインは値段が高くなってきており、これからも高騰していくと思います。#ナンバーナイン　#numbernine#サイズ4#ROCK#希少　#廃盤　#レア　#TRAVISSCOTT
http://narcologia.ru/goods/Adder263775.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney779149.html
http://narcologia.ru/goods/recycling670514.html
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