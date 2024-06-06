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【極美品】Dior ディオール 長財布 オブリーク ジャガード
商品番号 R38251375989
商品名

【極美品】Dior ディオール 長財布 オブリーク ジャガード
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 27,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/9/23Dior銀座で購入しました。ベージュ\u0026ブラックの「ディオールオブリーク」ジャカード内側にブラックのスムースカーフスキンフロントにルテニウムコーティングの真鍮製CDIconシグネチャー内側にエンボス加工のDiorシグネチャーフラップクロージャー内側にコイン用のジップ付きコンパートメント紙幣用スロットx1、カードスロットx14ダストバッグ付きイタリア製／スペイン製サイズ：19.8x11cm(幅x高さ)全モデルのiPhoneを収納可能なサイズ
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