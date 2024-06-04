SAPEur GEORGETOWN HEAD S/S TEE サプール ホワイト

ご覧いただきありがとうございます！SAPEurGEORGETOWNHEADS/STEE2023.7.8発売ロッドマンTシャツです。状態:新品未使用size:XLcolor:white白ホワイト購入:SAPEuronline【GEORGETOWNHEAD】80ｓヴィンテージを彷彿とさせるフラッグシップデザインの登場。サマーシーズンを目前に新たなムーブメントを予感せずにはいられない。■サイズスペック■【UNISEX】【cm】 ＭＬＸＬＸＸＬ着丈約 74788285身幅約 56596467袖丈約 23252627肩幅約 51555860※縫製製品のため1～2cmの誤差は御了承ください加工前の無地状態にて計測のため、プリント等の加工により表記スペックよりもサイズ感が小さく感じる場合があります。プリント方法の特性上、印刷面に多少のザラつき、カスレがございますが、これは意図的な加工でエラーではございませんのでご了承ください。絶対にプリント面にアイロン等の高熱を加えないでください。#sapeur#サプール#ロッドマンtee#ロッドマンt#ジョージタウンt



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