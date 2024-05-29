STUSSY × MARTINE ROSE Tシャツ レア

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商品詳細
STUSSYのMARTINEROSEとのコラボTシャツです。どのようなシーンで着回しやすいデザインです。サイズが合わなかったため出品致します。先月同アプリで購入しました。紙タグは切ってます。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ5枚目写真をご参照ください。●状態：5回程着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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