STUSSY × MARTINE ROSE Tシャツ レア

STUSSYのMARTINEROSEとのコラボTシャツです。どのようなシーンで着回しやすいデザインです。サイズが合わなかったため出品致します。先月同アプリで購入しました。紙タグは切ってます。●サイズ：タグ表記Ｍサイズ5枚目写真をご参照ください。●状態：5回程着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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