Vivienne Westwood ロゴキャップ

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商品詳細
デパートで購入したヴィヴィアンのキャップです。ベロア素材のツートンカラーになります。ほとんど未着用です。サイズ：Mサイズ ※アジャスター調整あり
http://narcologia.ru/goods/unusable826474.html
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