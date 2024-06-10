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Bottega Veneta ボッテガヴェネタ／メンズ ベルト ／カーキ
商品番号 R58585058305
商品名

Bottega Veneta ボッテガヴェネタ／メンズ ベルト ／カーキ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　　ボッテガヴェネタ商品　　　　イントレチャートベルトカラー　　　カーキバックル色　マットブラック素材　　　　カーフレザーサイズ　　　長さ107.5cm、幅2.5㎝（ピン先端から3番目の穴迄の長さ92㎝】サイズが合わなくなりしばらく自宅保管してましたが使用する機会が無くなり出品しました。多少の使用感はありますが目立ったキズや変形少ない個体です。マットブラックのバックルとカーキ色のベルトとのハーモニーがとても素敵です。Moorer#EMMET#HERNO#Moncler#ASPESI#SEALUP#Cinquanta#VALSTAR#Barbour#Cruciani#BAGUTTA#LARDINI#TAGLIATORE#BOGLIOLI#ZEGNA#RINGJACKET#ZANONE#Circolo1901#Finamore#Giannetto#GIAB’SARCHIVIO#UNITEDARROWS#SOVEREIGN#BEAMS#Ferrante#PELLICOSUNNY#ACATE#BAUDOIN\u0026LANGE
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