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限定 NEW ERA PADRES キャップ パドレス ダルビッシュ有
商品番号 K93996984012
商品名

限定 NEW ERA PADRES キャップ パドレス ダルビッシュ有
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,450 円
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商品詳細

LIMITED59FIFTYMLBSANDIEGOPADRES40THANNIVERSARYDARKGREEN/SOFTYELLOWUV海外ショップ別注（日本未入荷）71/2(59.6)GREENダルビッシュ有所属海外でも即完売しました！スケーター、NBAYOUNGBOY、AILES好きに。#NEWERA#ダルビッシュ有#木村拓哉#パドレス#キャップカラー...グリーン形...ベースボール素材...コットン素材...コットン
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