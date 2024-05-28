【美品】ヒステリックグラマー Tシャツ 半袖 ブラック ヒスガール Lサイズ

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HYSTERICGLAMOURの半袖Tシャツです。着丈72身幅54.5肩幅46袖丈25.5程度即購入OKですAACD(日本流通自主管理協会)さんのチェック通過後の商品のみ取り扱っています。目立った傷や汚れはなく綺麗な状態ですが、完璧な状態を求める方はご遠慮ください。購入後のお客様都合でのキャンセルは対応出来ません。お値下げはフォロワー様のみ対応させてもらいます。2~3週間売れなければ再出品するので、お値下げ待ちのいいね！よりはお値下げ希望コメントの方をおすすめします。HYSTERICGLAMOUR ヒステリックグラマー Tシャツ ロンティ ロングTシャツ プリント バックプリント ヒスガール ヒスtカメラガール ヴィクセンガール ブラック ホワイト グリーン VIXENGIRLカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...夏