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美品　プラダ　サフィアーノ　長財布
商品番号 C15630105506
商品名

美品　プラダ　サフィアーノ　長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定番のラウンドファスナーのサフィアーノレザーです。前の持ち主に半年利用の物を譲って頂き私自身も半年程使った物になります。前の持ち主も私も丁寧に使っていたので角スレや痛みも少なく美品ですがプラダの黒ファスナー特有のジップ根元の塗装ハゲやファスナー自体のハゲがあります。レザーのスレやコインケース内などは前の持ち主も私もカバン内で持ちポケットなどには入れていないので痛みなく綺麗です。購入先はギャランティが薄く見にくいと思いますがプラダ名古屋松坂屋になります。写真の付属品と財布を一緒に宅急便コンパウンドにて発送します。発送は8月8日帰宅後になります。カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
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