【ほぼ新品】エルメス リング シェーヌダンクル アンシェネ　58

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HERMESエルメスリングシェーヌダンクルアンシェネ表記サイズ 58日本サイズ18号購入店 国内HERMES正規店付属品 袋、リボン、購入日カード夫にプレゼントで購入しましたがサイズが合わず出品いたします。試着のみとなります。一度試着しているので未使用に近いとさせていただいています。正規品で間違いないのでご安心して下さい。差し替え防止の為、配送後の返品、返金は不可とさせていただきます。何卒ご了承下さい。