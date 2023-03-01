ノーチラスアートジュエリー　ネックレス　フェザー

ノーチラスアートジュエリー フェザーノーチラスアートジュエリーのフェザーネックレスのトップになります。EXILEATSUSHIさんが着用している事で有名です。サイズは43mm程です。こちらのサイズは無いため、特注品になります。注文してからの手作り品です写真では分かりづらいですが、フェザーの裏面にブランドのロゴも記載あります。送料の関係で箱は付属致しません。気になる事ありましたら、コメント下さい。チェーンは写真と別のものになります。材質...シルバー



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