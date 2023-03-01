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ノーチラスアートジュエリー　ネックレス　フェザー
商品番号 C53946743378
商品名

ノーチラスアートジュエリー　ネックレス　フェザー
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノーチラスアートジュエリー　フェザーノーチラスアートジュエリーのフェザーネックレスのトップになります。EXILEATSUSHIさんが着用している事で有名です。サイズは43mm程です。こちらのサイズは無いため、特注品になります。注文してからの手作り品です写真では分かりづらいですが、フェザーの裏面にブランドのロゴも記載あります。送料の関係で箱は付属致しません。気になる事ありましたら、コメント下さい。チェーンは写真と別のものになります。材質...シルバー
http://narcologia.ru/goods/smear191204.html
http://narcologia.ru/goods/peroration687015.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit632186.html

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