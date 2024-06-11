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正規品 バルマン オム パンチングレザー ハイカット スニーカー イタリア製41
商品番号 Q72241634797
商品名

正規品 バルマン オム パンチングレザー ハイカット スニーカー イタリア製41
ブランド名 バルマンオム
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名　バルマンオムパンチングレザー　ハイカットスニーカーブーツサイドジップイタリア製●サイズ：41全長約29.5cm最大幅約10.3cm●素材：牛革●付属品：なし●その他、注意事項全体的に小傷やシワ薄汚れなど使用感がございます。破損や致命的な大きな傷や汚れなどはなくまだまだ問題なく着用可能な状態です。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。バイカー　リックオウエンス　サンローラン￼バレンシアガ　フェイスコネクション
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