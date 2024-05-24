00s Welder Suede Jacket

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2000年代、溶接工のスウェードジャケットです。ブラウンスウェードのボディ、バックプリントに企業ロゴと思われる物がプリントされております。作業着類のウェアながら、サイバーパンクやY2Kを彷彿とさせるデザイン性の高さ、裏地の無いレザージャケットの汎用性、裏にポケットが付いた実用性を実現しております。ハイセンスな古着屋が提案している袖だけの個体が重宝され、女性を中心に着用されておりますが、こちらは珍しいブルゾンタイプですので着用に対するハードルが非常に低くなっております。非常に珍しいアイテムですので是非前向きにご検討下さい。SIZE:LARGE肩幅52cm、身幅64cm、着丈74cm、袖丈64cm※各所の汚れを写真にてご確認をお願い致します。※コメントお待ちしておりますが、着用画像はお断りさせて頂きます。※古着の出品がメインでございますので、古着慣れされていない方や神経質な方、ご自身のサイズを認識されていない方のご購入はお控え下さい。古着ヴィンテージビンテージカラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···スエードジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし襟···スタンドカラー季節感···春、秋、冬