ベネチアン ネックレス チェーン k18 50cm

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ゆきざきセレクトジュエリーベネチアン(シックス)チェーン【素材】k18イエローゴールド【刻印】k18チェーン幅1.4mmチェーン長さ50cmチェーン重量6.7gアジャスター付きなのでお好きな長さに調節できます別のチェーンを購入した為、出品します。一年半ほど前にゆきざきさんにて購入しました。(当時12万程度)その他UP希望の写真があればコメントにてお願いします。10/15値下げしました