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カステルバジャック 長財布
商品番号 J85393261934
商品名

カステルバジャック 長財布
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カステルバジャックの長財布です。カラーはイエローになります。1ヶ月ほど使用していました。紙袋付き(^^)22000円で購入。値下げ不可❌購入意思のないいいねはご遠慮くださいm(*__)m
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