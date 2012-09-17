TENDERLOIN テンダーロイン メッシュキャップ

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商品詳細
テンダーロインのメッシュキャップです。●サイズ：フリー●状態：目立った汚れはありません。あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●発送方法：簡易梱包の上、発送致します。●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。返品等は対応しておりませんので、予めご了承下さい。#porkchop#ポークチョップ#チャレンジャー#テンダーロイン#ネイバーフッド#ムーンアイズ#木村拓哉#長瀬智也
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