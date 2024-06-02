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ホワイトハウスコックス Whitehousecox カードケース　名刺入れ
商品番号 I73033563690
商品名

ホワイトハウスコックス Whitehousecox カードケース　名刺入れ
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトハウスコックス　Whitehousecoxカードケース　名刺入れ使用感ありますが、破損等はありません。エイジング好きな方にお譲りします。箱や付属品はありません。すり替え防止のため、返品・キャンセル等はご遠慮願います。素材:ブライドルレザーカラー:キャメル
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