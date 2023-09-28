★★★★★★★★★★★★★★★★11/5(日)24:00までの特別限定価格5980円→3888円＼(^o^)／約35％引き！早い者勝ち！！！★★★★★★★★★★★★★★★★派手に決めたいときってあるよね。そんなときはゴールドのハイカットスニーカーがおすすめ！！No.1の象徴、トップの誇り、頂点の極み…。ゴールドが似合うアナタにぴったりのこのスニーカー、相棒にいかがですか？気になった方はコメントください。交渉などのやり取りはフリマの醍醐味ですからね。もちろん、即購入OK！！#くつやらなんやらありますが。■商品情報■【商品名】FUBUハイカットスニーカーゴールド【カラー】ゴールド【サイズ】KOR：27.5US：9.5UK：8.5EUR：42.5※ラベルは↑の表示。JPNセンチだと27〜27.5cmと思われる。【状態】アッパー全体の汚れや傷はあり、インナー、インソールもそれなりに使用感はある。ただしゴールドの輝きは完全に失っているわけではなく、装飾のロゴもいい状態で、アウトソールの削れも踵が若干ある程度。全体的には使用感あり。総合評価 ：2.88インソール ：★★★アウトソール：★★★インナー ：★★★アッパー甲 ：★★✬ ※①アッパー側 ：★★✬アッパー踵 ：★★★装飾類 ：★★★✬使用感 ：★★✬※①：3汚れ左、15汚れ左右数値は画像順番■コメント■購入してから複数回使用しています。他の靴もあり履く機会がなくなったとのこと。使用感ありますが、派手めの靴は一足持っていてもいいかも！状態については↑の【状態】と画像をご覧ください。あくまでも使用済みの靴ですので、神経質な方はご購入をお控えください。なお、気になる点などがございましたら、コメントをいただければと思います。お値段交渉などもお気軽にどうぞ。また、プロフィールに注意事項なども記載しておりますので、ご参照ください。#くつやらなんやらありますが。



FUBU ハイカットスニーカー ゴールド - bestempirespa.com



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